Мир 19 мая 2023, 14:18 Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО — Эрдоган Президент Эрдоган заявил, что Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО РИА «Новости»

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Турция не готова к тому, что Швеция вступит в НАТО. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, написало РИА «Новости».

«НАТО должен занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом», — заявил Эрдоган.

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Турецкий лидер подчеркнул, что не может быть благосклонен к членству Швеции в НАТО, пока власти страны позволяют ответвлениям террористических группировок спокойно ходить по улицам.

Швеция лишилась поддержки Турции на фоне антитурецких акций. Лидер одной правоэкстремистской партии публично сжег Коран в Стокгольме — столице Швеции. Президент Турции назвал сожжение священной книги мусульман «преступлением на почве ненависти».

Ранее Эрдоган говорил, что Совбез ООН нуждается в реформе. Он предупредил, что знает многие террористические группировки и внимательно за ними следит.