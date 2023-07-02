Общество 02 июля 2023, 15:58 «Петра Первого на них не хватает». Путин прокомментировал сожжение Корана в Стокгольме Президент Путин напомнил о победах Петра Первого после акции с сожжением Корана в Швеции Unsplash

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Президент Владимир Путин, комментируя сожжение Корана в Стокгольме, вспомнил о победах Петра Первого над шведами. Отрывок из программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает», — сказал глава государства.

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Полицейские в Стокгольме разрешили провести акцию с сожжением Корана возле городской мечети в первый день праздника Курбан-байрам. Перед тем как поджечь священную книгу мусульман, в нее бросили сало.

Иракцев возмутило сожжение Корана у крупнейшей мечети Стокгольма. Власти страны потребовали экстрадировать 37-иммигранта Салвана Момики, устроившего акцию, на родину, чтобы предать его суду. Марокко отозвало из Швеции своего посла.

Госдума единогласно проголосовала за принятие постановления об осуждении властей Швеции, которые разрешили сжечь Коран. Министерство иностранных дел РФ заявило, что грош цена «демократии», которая ведет к произволу.