Общество 08 декабря 2022, 15:16 Проверку газового оборудования в квартирах хотят возложить на россиян. Но проблему с безопасностью так не решить Эксперт ЖКХ Степура: проблему газовых баллонов нужно решать снижением цен на электричество Pxhere

Читать 360tv в

Обслуживать газовое оборудование в квартирах смогут только организации, с которыми заключили договор управляющие компании. С таким предложением выступил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Мера нужна для того, чтобы избежать новых несчастных случаев из-за ненадлежащего обслуживания.

Одна компания на дом

Законопроект, в соответствии с которым россияне смогут заключать договоры на обслуживание газового оборудования только с компаниями, с которыми уже сотрудничает УК, обещают рассмотреть до конца января 2023 года, сообщили «Известия». Первое чтение документ прошел еще в 2018-м, но его отправили на затянувшуюся доработку. Теперь парламентарии готовы вернуться к обновленной версии инициативы.

Реклама

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев объяснил «360», что нововведения необходимы, ведь сегодня внутриквартирное оборудование в одном доме могут обслуживать десятки разных организаций.

Реклама

«То есть 28 организаций обслуживают внутриквартирное газовое оборудование. Жители зачастую выбирают не где лучше, качественнее, а где дешевле, поэтому у нас случаются утечки газа и всякие чрезвычайные происшествия», — сказал он.

По данным «Известий», от 10 до 50% квартир вообще не заключают договоры на обслуживание своего газового оборудования, так что плиты и колонки могут оставаться без надлежащих проверок годами. В итоге и происходят несчастные случаи, как это было в Ярославле, где причиной взрыва в многоквартирном доме стала неисправность газовой плиты.

Если за внутридомовое и внутриквартирное оборудование будет отвечать одна организация, возрастет степень ответственности, а вместе с ней — качество обслуживания, считают авторы инициативы.

Pxhere

Ответственность на жильцах

Хотя депутаты предлагают обязать жильцов работать только с той компанией, с которой сотрудничает УК, ответственность непосредственно за заключение договоров на обслуживание оборудования будет лежать на владельцах квартир.

Руководитель проекта «Дом-и-двор.рф», эксперт по ЖКХ Павел Степура отметил в разговоре с «360», что нельзя сделать ответственной, например, управляющую организацию, поскольку речь идет об имуществе собственников, которое находится у них дома.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева уверена, что плата за обслуживание внутриквартирного оборудования должна быть включена в общую платежку ЖКУ, так как до 70% несчастных случаев происходят именно из-за неисправных систем собственников.

Степура добавил, что в предложении парламентариев есть логика: россияне нередко приглашают для проверок тех, кто берет за свои услуги меньше, а это может серьезно отразиться на качестве работы.

«Для проверки внутриквартирного оборудования могут приглашать не очень хорошие другие организации, а порой договоры вообще можно назвать липовыми. Небезопасно, когда внутриквартирное оборудование якобы проверяется, но как и проверяется ли оно вообще — большой вопрос», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

Ограниченная проверка

Тем не менее вопрос безопасности не может быть полностью решен теми мерами, которые предлагают парламентарии, считает Степура. Большая проблема заключается в том, что газовые службы не имеют никакого отношения к нестационарным газовым приборам.

«Речь идет о внутриквартирном оборудовании: проверяется все, начиная от соединений и кранов, не пропускают ли они чего-либо, и заканчивая тем, как работает, например, система газоконтроля в самой плите — горят ли конфорки, как все выключается и так далее», — объяснил эксперт.

Pxhere

Например, газовый баллон, из-за которого произошел взрыв в многоквартирном доме в Нижневартовске, проверить никто не мог: это не входит в обязанности даже тех служб, с которыми жильцы заключают договоры.

«Такой баллон можно принести в любое место, это неподконтрольно газовым службам», — сказал эксперт.

Избежать подобных несчастных случаев, по мнению Степуры, можно только регуляцией тарифов ЖКХ, ведь популярность газовых баллонов растет вместе с ценами на электроэнергию. А следить за эксплуатацией должны сами люди.

«Зачастую использовать газ в бытовых нуждах выгоднее, чем использовать электроэнергию. И чем больше будут расти цены на нее, тем больше будет таких случаев, к сожалению», — заключил он.