Общество 01 декабря 2022, 15:17 Инфляция диктует цены. Почему тарифы ЖКХ меняются каждый год Эксперт ЖКХ Рыбальченко: повышение тарифов на ЖКХ необходимо для сохранения системы РИА «Новости»

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С 1 декабря в России выросли цены на коммунальные услуги. Тарифы на газ, электричество, воду и тепло повысились в среднем по стране не более чем на девять процентов. На таком уровне цены останутся на ближайшие полтора года. «360» разобрался, почему цифры в платежках стабильно меняются каждый год.

Индексация вне графика

Тарифы ЖКХ в 2022-м индексировали дважды: 1 июля, как это делают каждый год, и 1 декабря. За счет второго повышения цен в 2023-м плановой индексации не будет — тарифы снова пересчитают только в июле 2024-го, объяснил эколог, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко.

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«Это позволит следующие полтора года не повышать тарифы — такая индексация произошла для того, чтобы установить уровень цен на следующий достаточно большой период», — сказал он.

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Подорожание услуг перенесли из-за того, что темпы инфляции оказались существенно выше, чем было заложено в июльскую индексацию, добавил создатель проекта «Дом-и-двор.рф», эксперт ЖКХ Павел Степура.

«Поскольку у нас инфляция разогналась, решили сдвинуть повышение тарифов, чтобы ресурсоснабжающие получили дополнительный семимесячный доход», — объяснил он «360».

Декабрьская индексация тарифов ЖКХ не превысит 9%: каждый регион будет самостоятельно определять масштабы роста цен в пределах этих границ. Сумма в платежке семьи из трех человек, по данным Минэкономразвития, вырастет примерно на 324 рубля.

РИА «Новости»

Почему растут цены на ЖКХ

Сегодня власти объясняют внеплановую индексацию тарифов ЖКХ тем, что в стране нужно менять теплотрассы и финансировать другую операционную деятельность, чтобы коммунальные услуги были в равной степени доступны по всей России. И, как уже было сказано, рост цен напрямую связан с инфляцией.

«Тарифы завязаны на всевозможные ресурсы, и если цены на них меняются, растут, соответственно, тарифы тоже подрастают. Плюс вопрос еще связан с ростом инфляции как таковой: оборудование, все, что связано с проведением работ, дорожает, и тарифы тоже», — сказал Павел Степура.

По мнению Рыбальченко, решение о переносе индексации с июля 2023-го на этот декабрь своевременно и экономически обоснованно, так как коммунальная инфраструктура в России достаточно сильно изношена. В новых условиях, но при прежних ценах на ЖКУ, сохранить объемы работ было бы невозможно.

Если дорожают трубы, дорожают работы, индексируются зарплаты сотрудников, но при этом тарифы ЖКХ не изменяются. Это означает уменьшение объема работ на коммунальной инфраструктуре Илья Рыбальченко.

Рыбальченко подчеркнул, что новое повышение не превысило показателя инфляции, который на начало ноября равнялся 12,52%. Такая индексация позволяет не только сохранить объем работ на коммунальной инфраструктуре, но и сдерживает рост общего уровня цен на товары и услуги.

«Когда увеличение цены на ЖКХ меньше, чем рост инфляции, такое изменение ложится поперек инфляции, выступает стагнирующим обстоятельством, останавливающим инфляцию, и в этом смысле крайне полезно», — объяснил он.

Проверка помещения насосной станции многоквартирного дома в Москве / РИА «Новости»

Собеседник «360» напомнил, что коммунальная инфраструктура относится к жизнеобеспечению, так что нарушения в ее работе могут оказаться критичными для людей. Именно поэтому повышение тарифов на фоне инфляции необходимо для сохранения системы ЖКХ.

«Мы не можем жить без воды, света, газа и так далее. Как показывает опыт соседнего государства, которое пытается жить без этого, такое развитие событий невозможно», — заключил эксперт.