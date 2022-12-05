Происшествия 05 декабря 2022, 14:22 Следователи озвучили причину взрыва в жилом доме в Нижневартовске СК установил наиболее вероятную версию взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске РИА «Новости»

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Взрыв газа при монтаже горелки к баллону признали основной версией взрыва в жилом доме Нижневартовска. Об этом сообщило следственное управление СК по Югре.

В Следкоме уточнили, что баллон находился в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже дома 6а на улице Мира.

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По уголовному делу уже допросили свидетелей и очевидцев происшествия, назначили судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.

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В следственных действиях участвовали работники газовой заправочной станции ООО «Топливная компания „АртСевер“». Именно там житель дома заправлял газовый баллон накануне взрыва.

Ранее Власти ХМАО сообщили о поиске семи человек под завалами дома в Нижневартовске.

Взрыв в Нижневартовске произошел в воскресенье, 4 декабря. Он унес жизни шести человек, еще двое находятся в больнице. В здании возможны новые обрушения. Разбор завалов взорвавшейся пятиэтажки показали на видео.