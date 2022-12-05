Подмосковье 05 декабря 2022, 19:11 Воробьев рассказал о программе по обеспечению газовой безопасности в домах Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев: датчики утечки газа установили в 65% муниципальных домах Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вопрос обеспечения газовой безопасности в жилых домах остается в приоритете руководства Московской области. Об этом в ходе совещания с правительством и главами городских округов заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он напомнил, что за последние несколько дней в Нижневартовске, Ярославле и Нижегородской области произошло сразу несколько детонаций из-за бытового газа.

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«Мы ведем большую работу, я очень надеюсь, заметную, по обеспечению газовой безопасности. У нас к концу года будет установлено 124 тысяч датчиков в квартирах — это порядка 60−65% муниципального жилья», — подчеркнул Воробьев.

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Губернатор отметил, что план по установке датчиков по утечке газа в Подмосковье выполнили на 90%. Также на отдельном контроле держат регулярный обход квартир, где установлены газовые плиты и колонки.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что в следующем году датчики газа в следующем году установят во всех муниципальных домах региона. Кроме того, продолжится программа по установке 100 тысяч датчиков в частных квартирах.