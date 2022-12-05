Происшествия 05 декабря 2022, 12:04 Неисправность газовой плиты назвали причиной взрыва в Ярославле Губернатор Евраев назвал неисправность плиты возможной причиной взрыва газа в Ярославле РИА «Новости»

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Неисправность газовой плиты является предварительной причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на губернатора Ярославской области Михаил Евраев и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Как установлено предварительно, причиной взрыва газа в квартире стала неисправность в газовой плите», — заявил собеседник агентства.

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Бытовой газ взорвался в жилом доме Ярославля утром 5 декабря. В результате случившегося пострадал 40-летний местный житель. Спасатели вывели из здания 44 человека. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, он в реанимации ожогового отделения. Госпитализация понадобилась и 90-летней женщине, ей стало плохо из-за пережитого стресса.

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По факту произошедшего следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», прокуратура региона начала проверку.