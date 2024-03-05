Эксклюзив 05 марта 2024, 12:19 Пришло время закручивать гайки. Депутат — о запрете на выплату авторских иноагентам Депутат Альшевских: ГД должна запретить иноагентам получать авторские начисления РИА «Новости»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить иноагентам получать отчисления за авторские и смежные права. Один из разработчиков первого закона об иноагентах, депутат Госдумы Андрей Альшевских в разговоре с «360» призвал парламент задуматься об установлении полного запрета использования соцсетей лицами под иностранным влиянием.

Типы иноагентов

«Нет сомнений, что ситуация изменится в лучшую сторону для государства и законопослушных граждан, которые проживают на территории России, в худшую сторону — для такой категории, как иноагенты, и тех, кто их использует», — сказал он о последствиях введения запрета на отчисление авторских гонораров.

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Депутат уверен, что на фоне вступившего в силу закона о рекламе и других ограничений освобождение от платы за использование произведений иноагентов принесет положительный эффект. Однако Андрей Альшевских призвал учитывать, что в реестр лиц под иностранным влиянием попали разные категории людей, в том числе оставшиеся в России и не пятнавшие ее честь.

Иноагентов я бы делил на две категории. Первая — это те, кто не то чтобы случайно оказались, но у них не было сильно выявленных помыслов гадить своей стране и не жить в России. Вторая категория — это те, кто не скрывают своей ненависти к своей стране, находятся за пределами России и не скрывают, что деньги, которые получают и зарабатывают, они будут тратить на финансирование Вооруженных сил Украины. Андрей Альшевских депутат ГД

Статус иноагента, по его словам, это не пожизненное клеймо. Депутат напомнил, что в базовом законе № 255-ФЗ предусмотрели процедуру исключения из реестра. Воспользовавшихся этим правом новое ограничение не коснется.

«Те, которые законопослушные, и, предположим, с приобретением статуса не то что не согласны, а, как говорится, так получилось, они в рамках этого закона могут пройти процедуру, и Минюст исключит их из реестра иноагентов. Любые ограничения в деятельности иноагентов — здесь базовый момент — носят временный характер», — сказал он.

Ограничение доходов

Новые ограничения, по мнению парламентария, в Госдуме примут единогласно. Андрей Альшевских объяснил, что они направлены, прежде всего, на вторую категорию иноагентов в его классификации — уехавших из России и критиковавших ее политику.

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«Они не скрывают своей ненависти. Но они живут за границей, гадят там, а деньги получают из России в том числе. Чтобы этого не было, еще одна из инициатив озвучена нашим председателем Вячеславом Володиным. Для того чтобы максимально сократить финансовые потоки для этой категории иноагентов», — сказал он.

Андрей Альшевских заявил, что законодатели могли бы пойти дальше и распространить ограничительные меры на близких родственников иноагентов. При рассмотрении запрета рекламы депутаты обсуждали такую возможность.

«Можно же активы переписать, предположим, на супруга или супругу, детей, родителей, передать долю в управлении предприятием. Считаю, что мы и эту лазейку тоже должны изучить и прекратить», — объяснил он.

Запрет соцсетей

По мнению депутата, наказание рублем в случае иноагентов особенно эффективно. Он заявил, что давно следовало ограничить заработок уехавших за границу.

Я предлагал вообще запретить рекламу с участием иноагентов независимо от того, на каких ресурсах. Потом было озвучено предложение запретить иноагентам пользоваться соцсетями, временное ограничение. <…> Мы очень долго либеральничали с ними, но пришло время закручивать гайки. Сколько можно терпеть все это хамство с их стороны и со стороны наших западных партнеров? Андрей Альшевских

Находясь в других странах, объяснил Андрей Альшевских, иноагенты влияли на российскую публику через интернет. Депутат заявил, что эти люди призывали несовершеннолетних участвовать в несанкционированных мероприятиях и противоправных действиях. Поэтому он счел нужным запретить им пользоваться соцсетями на время действия «иноагентского» статуса.