Власть 22 февраля 2024, 01:49 Даванков назвал минусы закона о запрете рекламы у иноагентов Кандидат Даванков предложит поправки в закон о запрете рекламы у иноагентов РИА «Новости»

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Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер ГД Владислав Даванков предложил внести корректировки в документ с новыми ограничениями для иностранных агентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«К закону о запрете рекламироваться у иноагентов много вопросов. Понятно, с какой целью его принимают. Но в исходном виде он подводит под удар добросовестных предпринимателей и журналистов», — сказал Даванков.

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По его словам такой законопроект может негативно отразиться на тех, кто размещает рекламу. Некоторые компании могут не знать, что имеют дело с иностранными агентами. Реестр часто пополняется и новые иноагенты могут не говорить рекламодателям о своем статусе.

«Отсюда вытекает другая проблема. Ничто не мешает заказать рекламу своих конкурентов у иноагента и подвести их под штраф. А им придется долго и муторно доказывать в суде, что отношения к этому не имеют», — сказал кандидат в президенты РФ.

Ранее Даванков внес в Государственную думу закон, который предполагает депортацию мигрантов за домогательства в отношении россиян. По его словам, законопроект нужен для обеспечения безопасности общества и снижения социальной напряженности.