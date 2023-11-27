Москва 27 ноября 2023, 13:12 Суд отказал комику Руслану Белому в снятии статуса иноагента Суд в Москве отказал комику Руслану Белому в исключении из реестра иноагентов Freepik

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Основателю шоу Stand up Руслану Белому* не удалось снять статус иноагента. Суд отказал исключить комика из реестра Минюста, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного искового заявления Белого Руслана Викторовича* к Министерству юстиции Российской Федерации о признании решения незаконным, исключении сведений из реестра», — говорится в сообщении.

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Шоумена включили в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. Представитель Минюста Станислав Воробьев, выступая в суде, уточнил, что Белый* занимается политикой, участвует в создании и распространении публичных материалов, в том числе в СМИ, также признанными иноагентами. Весной этого года за месяц комик получил 160 тысяч рублей иностранного финансирования.

Шоумен также позволил себе высказывания против спецоперации. После начала СВО он переехал в Турцию, но позже переселился в Барселону, где планирует получить вид на жительство и испанский паспорт.

* Руслан Белый внесен Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов.