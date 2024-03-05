Власть 05 марта 2024, 08:48 Запретить выплату иноагентам вознаграждения по авторским правам предложили в Госдуме Спикер ГД Володин: закон о запрете рекламы у иноагентов показал эффективность РИА «Новости»

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Закон о рекламе у иноагентов уже успел продемонстрировать свою эффективность, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Он предложил обсудить еще одну инициативу в этой сфере.

«За несколько дней с момента принятия показал свою эффективность закон о запрете рекламы у иноагентов.

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По его словам, прогнозируется, что в итоге иноагенты лишатся от 50 до 80% рекламных доходов. По оценке экспертов, если ориентироваться на 2023 год, речь идет о сумме около пяти миллиардов рублей.

Володин добавил, что звучат предложения запретить выплачивать иноагентам вознаграждение по авторским и смежным правам. По мнению председателя Госдумы, нельзя «кормить негодяев, поливающих грязью Россию». В конце поста он спросил мнение россиян на этот счет.

Всего за полчаса набралось более 500 комментариев. В основном пользователи поддерживали инициативу и отмечали, что такой закон «давно назрел».

Закон о запрете рекламы у иноагентов приняли в третьем чтении 28 февраля.