Власть 21 февраля 2024, 21:20 Российским иноагентам запретят пользоваться соцсетями В Госдуме намерены запретить иноагентам пользоваться соцсетями Freepik

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В Государственной думе России намерены запретить иностранным агентам какое-либо использование социальных сетей. Об этом в беседе с изданием Rtvi заявил член комитета Госдумы по безопасности и член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.

«Мы должны предусмотреть возможность полного запрета иноагентам пользоваться социальными сетями, концепция такого законопроекта находится сейчас на стадии обсуждения», — сказал он.

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Депутат отметил, что запрет рекламных публикаций и рекламы иностранных агентов является полумерой. По его мнению, в этом вопросе следует действовать принципиально и кардинально.

Ранее музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что в России нужно принять закон о лишении доступа иноагентов к социальным сетям. Он отметил, что такую практику давно применяют в Китае и она отличается особенной эффективностью.