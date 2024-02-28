28 февраля 2024, 12:46
Закон о запрете рекламы у иноагентов приняли в третьем чтении
Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов
В России запретят рекламировать товары и услуги у иноагентов. Госдума приняла закон в окончательном третьем чтении. Об этом сообщили в Telegram-канале нижней палаты парламента.
«Госдума приняла закон, который запрещает российским гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов», — объявила пресс-служба ГД.
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Нововведение призвано ограничить доходы лиц, признанных в России иноагентами. После рассмотрения в Совфеде и подписания президентом изменения внесут в три действующих закона — о рекламе, СМИ и контроле над деятельностью лиц под иностранным влиянием.
За коммерческое распространение информации на площадках иноагентов накажут не только рекламодателей, но и распространителей. На самих иноагентов распространят предусмотренные законом о рекламе запреты и ограничения, а журналистам запретят продвигать их ресурсы.
Закон отразится на работе рекламных агентств с блогерами. Они изменят пункт контрактов об одностороннем расторжении.
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