Важное 28 февраля 2024, 12:46 Закон о запрете рекламы у иноагентов приняли в третьем чтении Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов РИА «Новости»

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В России запретят рекламировать товары и услуги у иноагентов. Госдума приняла закон в окончательном третьем чтении. Об этом сообщили в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Госдума приняла закон, который запрещает российским гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов», — объявила пресс-служба ГД.

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Нововведение призвано ограничить доходы лиц, признанных в России иноагентами. После рассмотрения в Совфеде и подписания президентом изменения внесут в три действующих закона — о рекламе, СМИ и контроле над деятельностью лиц под иностранным влиянием.

За коммерческое распространение информации на площадках иноагентов накажут не только рекламодателей, но и распространителей. На самих иноагентов распространят предусмотренные законом о рекламе запреты и ограничения, а журналистам запретят продвигать их ресурсы.

Закон отразится на работе рекламных агентств с блогерами. Они изменят пункт контрактов об одностороннем расторжении.