Общество 09 мая 2023, 12:12 Парад Победы завершился в Москве. Самые яркие моменты в фото и видео Участие в параде Победы в Москве приняли 8 тысяч военных, в том числе бойцы СВО РИА «Новости»

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В Москве завершился торжественный парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли восемь тысяч военных, в числе которых были и участники спецоперации. «360» собрал главные кадры с парада.

Командовал парадом Победы на Красной площади главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, принимал торжественное шествие военных министр обороны Сергей Шойгу.

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Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве.

Российский лидер приехал с иностранными гостями. Парад Победы посетили главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Впервые Путин изменил традицию последних лет — приглашать на парад по одному коллеге.

Глава государства выступил на параде с речью. Он поздравил всех россиян с Днем Победы, отметил, что против страны развязали настоящую войну.

Российский лидер объявил минуту молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

«За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу. Ура!» — завершил Путин свое выступление на параде.

После речи президента началась пешая часть парада Победы 2023 года. По традиции перед стартом торжественного марша прозвучал гимн России.

Парадные расчеты прошли маршем у стен Кремля.

Пешую колонну возглавили суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Командовал парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России полковник Александр Герасимов.

Завершили пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. В Минобороны России напомнили, что осенью 1941 года на Волоколамском направлении курсанты этого учебного заведения ценой своей жизни остановили немецких захватчиков.

Прохождение колонны военной техники открыл легендарный танк Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии. Командовал экипажем боевой машины старший лейтенант Александр Воробьев.

По Красной площади проследовали бронеавтомобили и бронетранспортеры, пусковые установки ракетных комплексов «Искандер-М» и «Ярс», новые БТР «Бумеранг».

Брусчатка Красной площади дрожала под колесами мощнейшей военной техники.

На параде Победы на Красной площади в российской столице присутствовали бойцы, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

Депутат Госдумы Николай Валуев, говоря об СВО, отметил, что происходит много страшного, но вместе с тем и великого.

Парад завершился выступлением военного оркестра.

Авиация в этом году в параде участие не принимала.