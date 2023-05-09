Важное 09 мая 2023, 10:02 Путин прибыл на Красную площадь на парад Победы Владимир Путин с иностранными гостями прибыл на Красную площадь на парад Победы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве на парад Победы.

Глава государства прибыл на торжественное мероприятие вместе с иностранными гостями. Ранее сообщалось, что парад Победы посетят главы Белоруссии, Казахстана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Армении.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что лидеры стран СНГ займут места на трибуне рядом с Владимиром Путиным.

После парада Победы лидеры стран все вместе возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата и проведут неформальный завтрак.

Первыми в параде пройдут суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.