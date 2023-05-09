Важное 09 мая 2023, 10:44 Путин заявил, что Россия гордится участниками спецоперации Президент Владимир Путин заявил, что вся Россия гордится участниками спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия гордится участниками специальной операции, в настоящее время для страны нет ничего важнее, чем содействие СВО. Об этом во время выступления на параде Победы на Красной площади заявил президент Владимир Путин.

По его словам, от участников СВО зависит будущее России как государства.

Реклама

«Все молятся о них и готовы помочь. Для поддержки героев сплотилась вся страна, мы гордимся ими», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что от специальной операции зависит безопасность России в будущем.

«Гордимся теми, кто спасает раненых, сражается на передовой под огнем противника. Именно на них держится безопасность России, зависит будущее нашего народа и нашей государственности. Вы с честью сражаетесь за Россию, с честью подходите к выполнению ратного подвига», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что противники России запланировали полный распад страны.