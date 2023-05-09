Важное 09 мая 2023, 10:21 Против России развязали настоящую войну — Путин Путин заявил, что против России развязали настоящую международную войну

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Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве заявил, что против страны развязали настоящую международную войну.

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязали настоящую международную войну», — сказал президент.

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Путин поздравил россиян с Днем Победы.

«Поздравляю с праздником честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояли Отечество ценой неизмеримого мужества и огромных жертв, спасли Отечество от нацизма», — добавил глава государства.

Президент также поблагодарил участников специальной операции на Украине.

«Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся за вас. Вы стоите на защите нашей Родины», — подчеркнул Путин.

Парад Победы на Красной площади стартовал в 10:00 по московскому времени.