09 мая 2023, 10:21
Против России развязали настоящую войну — Путин
Путин заявил, что против России развязали настоящую международную войну
Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве заявил, что против страны развязали настоящую международную войну.
«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязали настоящую международную войну», — сказал президент.
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Путин поздравил россиян с Днем Победы.
«Поздравляю с праздником честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояли Отечество ценой неизмеримого мужества и огромных жертв, спасли Отечество от нацизма», — добавил глава государства.
Президент также поблагодарил участников специальной операции на Украине.
«Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся за вас. Вы стоите на защите нашей Родины», — подчеркнул Путин.
Парад Победы на Красной площади стартовал в 10:00 по московскому времени.
Россия
Владимир Путин
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