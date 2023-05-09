Общество 09 мая 2023, 09:55 Президенты Армении, Белоруссии, Киргизии и Туркмении прибыли в Кремль для участия в параде Победы Лидеры Армении, Белоруссии и Киргизии прибыли в Кремль для участия в параде Победы РИА «Новости»

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Премьер Армении Никол Пашинян, президенты Белорусии Александр Лукашенко и Киргизии Садыр Жапаров, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, лидеры Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев прибыли в Кремль. Политики примут участие в параде Победы.

Практически все главы стран Содружества Независимых Государств прибыли в столицу для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры стран СНГ во время парада Победы займут места на трибуне рядом с российским лидером Владимиром Путиным. Планируется, что все вместе они возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата и соберутся на неформальном завтраке.

Ранее Бердымухамедов приехал в Москву для участия в предстоящем параде Победы. Путин уже прибыл на Красную площадь.