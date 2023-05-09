Мир 09 мая 2023, 10:46 Украинский народ назвали заложником госпереворота и планов Запада Президент России Путин: украинцы стали заложниками госпереворота и жестоких планов Запада РИА «Новости»

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Украинский народ стал заложником госпереворота и разменной монетой жестоких планов Запада. Такова причина нынешней катастрофы на Украине, заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади.

«Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев», — сказал глава государства.

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Он также заявил, что враги нашей страны имеют планы добиться уничтожения и распада России. И в этом нет ничего нового, подчеркнул Путин.

Президент в своей речи напомнил, что в ряде стран разрушают мемориалы советским воинам и создают культ нацистов. По его словам, это надругательство над подвигом победившего народа нельзя назвать иначе как преступлением.