Знаменитости 03 мая 2023, 23:55 Успешный успех за ваши деньги. Инфоцыганам в России теперь не поздоровится Правозащитник Ионов: инфоцыгане отнимают последние деньги у людей, которые им доверяют Telegram / Публичное достояние

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Мир блогеров содрогнулся. МВД начало проверку инфлюенсеров, которые продавали курсы и могли наживаться на государстве. Подобные инфоцыгане создают бесполезные продукты, которые не приносят людям должных знаний. Зато приносят блогерам многомиллионную прибыль.

Облава на блогеров

Все началось с блогерской четы Чекалиных. Валерию и ее мужа Артема обвиняют в отмывании денег на сумму порядка 130 миллионов рублей, уклонении от уплаты налогов и пособничестве в уклонении от налогов более чем на 300 миллионов. После резонансного дела с семьей Чекалиных под следствие попала «королева марафонов» Елена Блиновская. Ее также обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Блогершу отправили под домашний арест до 26 июня.

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После этого МВД составило «черного списка инфоцыган» для проверки подобных правонарушений. Туда среди прочих попала и скандальная рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева).

Она прославилась благодаря провокационному внешнему виду и песням с аморальным подтекстом и нецензурной бранью. Артистка уже выпустила восемь студийных альбомов, 35 синглов и даже сняла 18 клипов. Некоторое время назад она уехала в Дубай, но продолжала давать концерты в России.

Telegram / Публичное достояние

В начале года мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что творчество Инстасамки развращает молодежь. После чего в регионе решили проверить законность выступлений исполнительницы.

Несколько лет назад Инстасамка устроила скандал с визажистами. Артистка стала оскорблять и выгонять из своей квартиры мастеров по макияжу за то, что те якобы опоздали. Происходящее исполнительница записала на видео. По данным Дзен-канала «Телек-телек», подобная выходка оказалась обычным прогревом перед курсом по макияжу, который Инстасамка решила запустить в Сети. Однако сама артистка, судя по комментария в интернете, не умела делать профессиональный мейкап.

Сейчас за артистку вплотную взялись в МВД. Ведомство проверит скандальную певицу на неуплату налогов и отмывание денег. Федеральная налоговая служба уже приостановила все операции по ее банковским счетам. На фоне этого артистка выехала из России. На свой странице в соцсетях она публиковала кадры из самолета, добавив в качестве места своего прибытия Дубай.

Продажа бесполезных продуктов

Многие россияне стремятся получить новые навыки и построить свой бизнес. Однако подобные инфоцыгане продают бестолковые продукты, заявил правозащитник Александр Ионов. Он признался, что не любит и не признает подобных людей, которые пытаются заработать на своих соотечественниках.

«Я испытываю очень большую ненависть к людям, которые продают бесполезные продукты в Сети. <…> Большая часть населения стремится образовываться, пытается ориентироваться в бизнесе, и это заслуживает уважения. <…> А вот неуважения заслуживают люди, которые продают населению, стремящемуся открыть свой собственный бизнес, абсолютно бесполезный, бестолковый продукт. Это делают те люди, которые до этого в принципе не имели никакого бизнеса и несут не отвечающую времени ерунду. И за эту ерунду просят деньги», — сказал он.

Елена Блиновская / РИА «Новости»

Ионов напомнил, что подобные форматы начали появляться после пандемии коронавируса. Тогда все ушли на самоизоляцию и сидели дома. Поэтому многие обучающие семинары стали переводить в онлайн-формат для удобства населения. И в это же время настал звездный час для инфоцыган.

И вот здесь к этим видеоуроками присоединились эти инфоцыгане, которые начали продавать якобы свою жизнь, историю своего успеха как энциклопедию к успешной жизни. Александр Ионов правозащитник

Мошеннические схемы в духе итальянской комедии

По его словам, они не только вводили людей в заблуждение, но и нашли способ избежать уплаты налогов. Подобные инфоцыгане находили выходы, чтобы остаться на упрощенной системе налогообложения. С помощью этого они повышали свои капиталы.

«Потом так же сворованные по сути у государства налоги тратили на создание еще большего антуража себе. То есть это такие мошенники, как в фильме „Блеф“, вкладывают в себя, в создание этого образа, который не состоит не из чего», — подчеркнул Ионов.

Уклоняясь от уплаты налогов, они откладывают деньги и стараются с каждым разом продать себя подороже «в новой упаковке». Правозащитник заверил, что не испытывает уважения к таким людям.

Я таких людей безусловно не уважаю и не люблю, потому что они отнимают подчас последние деньги у людей, которые им доверяют. К сожалению, у нас есть такие люди, которые не особо богаты, но хотят стабильно зарабатывать и покупаются на историю. <…> Те люди, которые из этого делают постоянный заработок и бизнес, как раз те самые инфоцыгане, они просто являются откровенными мошенниками. Александр Ионов правозащитник

Правозащитник уточнил, что инфоцыгане по сути вымогают у населения небольшие деньги. Но благодаря большой аудитории хорошо зарабатывают, заключил он.