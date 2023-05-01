Деньги 01 мая 2023, 22:33 Мизулина подтвердила блокировку счетов ряда блогеров за неуплату налогов Член ОП РФ Мизулина: ФНС начала блокировать счета блогеров за неуплату налогов РИА «Новости»

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Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале о блокировке счетов ряда блогеров из-за неуплаты налогов. Фамилии тех, чьи средства попали в поле зрения ФНС, она не назвала.

«Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество. Долгие годы оно как-то было в тени, никто не следил за этим процессом», — отметила директор Лиги безопасного интернета.

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Мизулина предположила, что произойдет еще не один скандал с блогерами, скрывающими доходы от государства.

Недавно в неуплате налогов обвинили «королеву марафонов» Елену Блиновскую. Ее долг перед ФНС составил 918 миллионов рублей. Пресненский суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня. Блиновской запретили публиковать посты на своих аккаунтах в социальных сетях даже через посредников.

Ранее налоговая служба обратила внимание на чету блогеров Чекалиных. Они не заплатили государству более 311 миллионов рублей.