Общество 03 мая 2023, 13:27 Блогер Митрошина полностью выплатила задолженность по налогам Блогер Митрошина заявила, что полностью выплатила 127 млн рублей долга по налогам Александра Митрошина / Telegram

Читать 360tv в

Блогер Александра Митрошина полностью погасила задолженность перед налоговой. Звезда соцсетей заявила, что выплатила 127 миллионов рублей, написал Telegram-канал Baza.

Знаменитость оплатила большую часть долга сразу после возбуждения уголовного дела. Митрошина заявила на пресс-конференции, что последний платеж в 9 миллионов рублей она внесла 2 апреля, сообщил корреспондент РБК. Блогер частично признала свою вину.

Реклама

«Признаю свою ошибку, и действительно, некоторые налоги были недоуплачены», — отметила Митрошина.

Блогер добавила, что ее переезд в Дубай нельзя назвать побегом от налоговой службы. Она уехала в ОАЭ в марте 2022 года, то есть задолго до налоговой проверки.

Звезда соцсетей также предположила, почему у блогеров возникают проблемы с налогами. Знаменитость назвала блогерство еще не состоявшимся видом предпринимательства. Блогеры не всегда уделяют нужное внимание юридическим основам бизнеса, подчеркнула Митрошина.

Знаменитость заявила, что законы сложны для понимания. В связи с этим Митрошина направила в ФНС предложение создать цифровое приложение для блогосферы, призванное решить трудности.

Ранее адвокат Мария Ярмуш сообщила «360», что закон позволяет блогерам избежать тюрьмы за неуплату налогов. Чтобы не нести ответственность, достаточно погасить долг перед государством, отметила юрист.