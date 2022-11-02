Зеленский заявил, что бояться ядерной войны не стоит. Противоречить он привык | 360°

Мир 02 ноября 2022, 23:21 Зеленский заявил, что бояться ядерной войны не стоит. Противоречить он привык CT24: президент Украины Зеленский заявил, что угрозы ядерной войны нет YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью чешскому телевидению, что ядерной войны бояться не стоит. При этом за последний месяц он сам несколько раз отличился «ядерными» высказываниями. В частности, он сказал, что по России необходимо нанести превентивные удары, чтобы показать последствия применения Москвой ядерного оружия против Украины. Правда после этого он попытался объяснить, что имел ввиду удар санкциями, а не ядерным оружием.

РИА "Новости"

Более того, российское руководство узнало, что Украина запланировала создание «грязной» бомбы. Об этом идут разговоры уже несколько недель. Представители России при ООН все имеющиеся данные о возможных провокациях киевского режима передают Совету Безопасности. Также министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры по этому вопросу со своими коллегами из многих стран.

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Кроме того, Шойгу заявил, что украинские власти намерены разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

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Все это заставляет задуматься, насколько правдивы слова Зеленского об отсутствии угроз ядерной войны, так как именно Украина чаще других намекает на ядерные удары.

РИА "Новости"

Россия против ядерной войны, но «гипотетически допускает»

Министерство иностранных дел РФ в ответ на слова и действия украинского правительства выпустила официальное заявление «о предотвращении ядерной войны». В нем ведомство подчеркивает, что сейчас главная задача — не допустить военного столкновения ядерных держав.

«При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана», — сказано в заявлении.

При этом в МИДе не забыли напомнить, что Россия все-таки «гипотетически допускает» применение ядерного оружия в самых крайних мерах: в ответ на агрессию, осуществляемую с использованием оружия массового уничтожения, либо с использованием обычного вооружения, но при условии, что «под угрозу поставлено само существование государства».

Заявлять прямо противоположные вещи — агрегатное состояние Зеленского

Слова Зеленского заставляют задуматься еще и потому, что в том же интервью он говорит: «В России любят делать ровно наоборот». И приводит в пример как раз ядерное оружие. Якобы, если он скажет сейчас, что ядерной войны не будет, то Россия обязательно начнет ее. Политолог и публицист Владимир Корнилов считает, что искать логику в словах Зеленского не приходится. Так как, судя по заявлению самого Зеленского, он «напрашивается», сказал Корнилов в комментарии для «360».

«Он в самом интервью несколько раз себе противоречит, заявляя прямо противоположные вещи. И это для него нормальное агрегатное состояние», — отметил эксперт.

Политолог также подчеркнул, что решения президент Украины всегда принимает «по прямой указке».

РИА "Новости"

Украина не готова я ядерной войне

О том, что Киев не готов к ядерным ударам, сомневаться не стоит, считает Корнилов. По его словам, к ядерным атакам обычные бомбоубежища не приспособлены.

«В Киеве полно бомбоубежищ советских времен, как и в любом советском городе. И, правда, львиная доля из них были приватизированы, заброшены, забыты, но это опять-таки проблема многих крупных постсоветских городов. <…> Что касается убежищ ядерных, можно, конечно, заявить, что "Вот, нарекаю это убежище ядерным", но от ядерной бомбы оно просто не защитит. А так, в принципе, можно назвать его антиводородным, антинейтронным и "против царя всех бомб"», — заявил эксперт.

При этом он добавил, что России также необходимо «провести ревизию»: проверить, сколько у нас бомбоубежищ, где они находятся и в каком состоянии.

РИА "Новости"