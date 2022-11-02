Шойгу заявил, что Россия знает о планах Украины о размещении у себя ядерного оружия НАТО | 360°

Важное 02 ноября 2022, 12:16 Шойгу заявил, что Россия знает о планах Украины о размещении у себя ядерного оружия НАТО Глава Минобороны Шойгу: Россия знает о планах Украины по созданию «грязной» ядерной бомбы Пресс-служба Минобороны

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Российское руководство знает, что Украина запланировала создание «грязной» бомбы, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что украинские власти также намерены разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО, сообщил ТАСС.

Министр обороны напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада нанести превентивный удар по России, используя ядерное оружие.

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«Знаем о попытках Киева создать „грязную“ ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО», — отметил Сергей Шойгу.

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Посол России в США Анатолий Антонов призвал американское руководство забрать назад все ядерное оружие, находящееся за пределами страны. Дипломат подчеркнул, что российский арсенал аналогичного оружия не представляет угрозы для национальной безопасности Штатов.

Украинские власти желают отторжения российских земель, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он добавил, что это может привести к ядерному конфликту. По его словам, лишь победа России станет гарантией стабилизации сложившейся ситуации.