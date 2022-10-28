Россия призвала Запад повлиять на Киев в ситуации с «грязной бомбой» | 360°

Мир 28 октября 2022, 22:39 Россия призвала Запад повлиять на Киев в ситуации с «грязной бомбой» Постпредство РФ при ООН надеется, что Запад помешает провокации Киева с «грязной бомбой» Pxhere

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Россия надеется, что Запад повлияет на Киев для предотвращения провокаций с «грязной бомбой». Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя страны при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что инстинкт выживания срабатывает у каждого, и наши западные партнеры бывшие — не исключение. Они, конечно, прекрасно понимают, на что способен киевский режим в нынешней ситуации. И очень хочется верить, что все-таки те рычаги воздействия на [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду, которые у них есть, они используют в полной мере [для предотвращения провокаций]», — сказал Полянский.

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Все имеющиеся данные о возможных провокациях киевского режима российское постпредство передает Совету Безопасности. Полянский отметил, что пока «каких-то серьезных провокаций удается избежать». Заместитель постпреда страны при ООН добавил, что вполне возможно, «в этом есть и роль подачи этой информации на площадке Совбеза».

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В рамках закрытых консультаций Россия неоднократно поднимала тему украинской «грязной бомбы».

«Мы, по крайней мере, в Совбезе за эту неделю постарались сделать все, чтобы украинской стороне было неудобно его реализовать (сценарий с „грязной бомбой“ — прим. „360“). Мы предупредили уже в деталях о том, где и как это может последовать», — заявил Полянский.