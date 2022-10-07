МИД России заявил, что Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах | 360°

Все новости

Мир

07 октября 2022, 23:49

Лукашенко не смог оценить безопасность границ Союзного государства

Власть

07 октября 2022, 23:49

Более 20 тысяч бойцов в Чечне приняли участие в мероприятии ко дню рождения Путина — Кадыров

Реклама

Спецоперация

07 октября 2022, 23:33

Перебои в работе Starlink вызвали панику среди украинских военных — СМИ

Происшествия

07 октября 2022, 23:20

Жителей белгородского села Щетиновка эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

Армия

07 октября 2022, 23:11

Минобороны заявило, что проблем с оснащением мобилизованных нет

Общество

07 октября 2022, 23:09

Военкоматы начали получать списки сотрудников IT-компаний для оформления отсрочки

Спецоперация

07 октября 2022, 23:01

Минобороны России призвало города не отменять праздники ради экономии

Мир

07 октября 2022, 22:55

Зеленский подписал указ о поддержке Японии в вопросе южных Курильских островов

Общество

07 октября 2022, 22:36

Мэр Амстердама призвала страны Европы декриминализировать кокаин

Спецоперация

07 октября 2022, 23:33

МИД России заявил, что Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах

МИД: Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах по России

Читать 360tv в

Администрация президента Украины Владимира Зеленского пытается объяснить его слова о необходимости «превентивного удара» по России. Такое мнение высказал замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов. Его слова привело РИА «Новости».

Зеленский во время своего пребывания в Австралии выступил по видеосвязи. Он призвал Североатлантический альянс нанести удар по России. Позднее его пресс-секретарь Сергей Никифоров пояснил, что президент Украины имел в виду не ядерный удар, а жесткий санкционный ответ.

Реклама

По мнению Воронцова, заявления офиса Зеленского — это не что иное, как инсинуации. Однако объяснение Никифорова не имеет ничего общего с реальностью.

Реклама

«Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского», — подытожил российский дипломат.

Ранее МИД России заявил об активности ядерных сил Запада. В ведомстве считают, что нынешняя риторика ряда иностранных государств вокруг ядерного оружия недопустима.

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама