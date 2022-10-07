МИД России заявил, что Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах | 360°

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Мир
07 октября 2022, 23:49
Лукашенко не смог оценить безопасность границ Союзного государства
Власть
07 октября 2022, 23:49
Более 20 тысяч бойцов в Чечне приняли участие в мероприятии ко дню рождения Путина — Кадыров
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Спецоперация
07 октября 2022, 23:33
Перебои в работе Starlink вызвали панику среди украинских военных — СМИ
Происшествия
07 октября 2022, 23:20
Жителей белгородского села Щетиновка эвакуировали из-за обстрелов ВСУ
Армия
07 октября 2022, 23:11
Минобороны заявило, что проблем с оснащением мобилизованных нет
Общество
07 октября 2022, 23:09
Военкоматы начали получать списки сотрудников IT-компаний для оформления отсрочки
Спецоперация
07 октября 2022, 23:01
Минобороны России призвало города не отменять праздники ради экономии
Мир
07 октября 2022, 22:55
Зеленский подписал указ о поддержке Японии в вопросе южных Курильских островов
Общество
07 октября 2022, 22:36
Мэр Амстердама призвала страны Европы декриминализировать кокаин