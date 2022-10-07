МИД России заявил, что Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 23:33 Поделиться Telegram

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Viber МИД России заявил, что Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах МИД: Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах по России Unsplash/Gleb Ablovskiy

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Администрация президента Украины Владимира Зеленского пытается объяснить его слова о необходимости «превентивного удара» по России. Такое мнение высказал замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов. Его слова привело РИА «Новости».

Зеленский во время своего пребывания в Австралии выступил по видеосвязи. Он призвал Североатлантический альянс нанести удар по России. Позднее его пресс-секретарь Сергей Никифоров пояснил, что президент Украины имел в виду не ядерный удар, а жесткий санкционный ответ.

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По мнению Воронцова, заявления офиса Зеленского — это не что иное, как инсинуации. Однако объяснение Никифорова не имеет ничего общего с реальностью.

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«Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского», — подытожил российский дипломат.

Ранее МИД России заявил об активности ядерных сил Запада. В ведомстве считают, что нынешняя риторика ряда иностранных государств вокруг ядерного оружия недопустима.

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