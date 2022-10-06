Слова Зеленского о превентивном ядерном ударе по России предложили обсудить в Совбезе ООН | 360°

Мир 06 октября 2022, 23:27 Поделиться Telegram

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Viber Слова Зеленского о превентивном ядерном ударе по России предложили обсудить в Совбезе ООН Депутат Шхагошев призвал обсудить заявление Зеленского о ядерном ударе по РФ в Совбезе ООН YouTube

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Призыв президента Украины о необходимости ударить по России ядерным оружием в превентивных целях необходимо поставить на обсуждение в Совете безопасности ООН. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

Он также призвал оценить высказывание Зеленского странам с ядерным потенциалом.

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«Заявление Зеленского — это тема для обсуждения в Совбезе ООН. Кроме этого, странам с ядерным потенциалом необходимо дать свою оценку подобной провокации», — сказал Шхагошев.

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Ранее слова украинского президента прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал заявление Зеленского призывом к началу мировой войны.

Пресс-секретарь президента также возложил ответственность за эти слова на Великобританию и США, так как «Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева».

Песков также призвал все страны мира обратить внимание на эту провокацию.

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