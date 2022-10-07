Зеленский объяснился по поводу «превентивного удара» по России | 360°

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Зеленский объяснился по поводу «превентивного удара» по России

Президент Украины Зеленский заявил, что под «превентивными ударами» имел в виду санкции

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Украинский президент Владимир Зеленский объяснил свои слова о «превентивном ударе» по России. Он заявил в интервью британской «Би-би-си», что имел в виду новые западные санкции против РФ, чтобы не допустить ядерной войны.

«Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они [Россия] покинули [Запорожскую] атомную электростанцию», — заявил украинский президент.

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Зеленский утверждает, что его фраза о предупредительном ударе была неправильно понята, а Россия якобы использовала его слова «в выгодном для себя ключе».

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Ранее Зеленский в онлайн-выступлении в институте Австралии заявил, что по России необходимо нанести превентивные удары, чтобы показать последствия применения Москвой ядерного оружия против Украины. Пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент не имел в виду ядерные удары, об этом заговорили на фоне «ядерной истерии».

Ядерное оружие

Владимир Зеленский

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