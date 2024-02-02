Мир 02 февраля 2024, 01:06 Вопреки собственным интересам. ЕС обидел своих налогоплательщиков новым траншем Украине Экономист Дудчак: Украина закроет дыры в бюджете новой помощью от ЕС ChatGPT & Midjourney / Телеканал «360»

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На саммите ЕС договорились о выделении Украине макрофинансовой помощи. Сумму в 50 миллиардов евро растянут на четыре года, но с оговорками — украинцам придется выполнить определенные условия. Вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, Евросоюз по привычке продолжил финансировать киевский режим и снова обидел собственных налогоплательщиков.

За дополнительный транш в рамках многолетнего бюджета ЕС высказались все 27 лидеров стран — членов объединения. Средства стране будут перечислять в течение 2024–2027 годов, а распределять их станет фонд Евросовета с учетом ежегодных отчетов Еврокомиссии.

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Помощь в ЕС сразу же обозначили как целевую и подчеркнули, что Украине придется придерживаться демократических принципов. Среди них назвали уважение прав национальных меньшинств. Последнее волновало Венгрию: ее премьер-министр Виктор Орбан не раз говорил о нарушении прав венгерской диаспоры в Закарпатье.

Принятый по итогам саммита итоговый документ занял чуть более 10 страниц — здесь и описание того, как будут распределять средства, и призывы к большей ответственности для самой Украины, и предупреждение о возможной смене механизма предоставления помощи.

В Евросоюзе не забыли упомянуть и проблему миграции, правда, не только украинской, затронули тему собственного суверенитета и необходимости инвестировать в технологии и оборону. На последнее, правда, придется всего 1,5 миллиарда евро.

Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

Сигнал в кубе

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал принятое решение в части поддержки Украины не только сигналом для этой страны и европейцев, но и США.

«Это решение посылает ясный сигнал <…> о единстве и о том, что мы не запуганы Россией, а также сигнал США и нашим партнерам, что мы поддерживаем Украину и ее территориальную целостность», — привел его слова ТАСС.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с «360» заметил, что даже с учетом всех оговорок сумма, которую ЕС предусмотрел в помощь киевскому режиму, приличная.

«Конечно, это большая сумма, [хоть и на] четыре года. Они пойдут в том числе на затыкание дыр бюджета, различные инвестиционные программы», — пояснил он.

В итоговом решении ЕС указали, что на период 2024–2027 годов в рамках стабильной и предсказуемой поддержки Украине из 50 миллиардов евро 33 выделят в качестве кредитных средств и еще 17 — в виде безвозвратной помощи.

По словам Дудчака, украинские власти с такими деньгами будут чувствовать себя довольно комфортно.

«Там действительно есть нюансы, очередные транши будут утверждать поквартально, требовать от Украины выполнения поставленных условий. Возможно, Орбан продемонстрирует контроль за соблюдением прав национальных меньшинств, чего он и хотел», — сказал экономист.

Elena Vizzoca / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вырвать деньги у Европы

Он также указал на желание США плотнее усадить киевский режим на шею Европе. Не исключено, что именно с их подачи в Евросоюзе и приняли эту программу.

Американцы хотят как можно плотнее посадить Украину на европейскую шею, переложить [на нее] все украинские проблемы. Неизвестно, что будет дальше. Но то, что США вырывают эти деньги у Европы — показатель того, во что она сама превратилась. Александр Дудчак экономист

У ЕС, напомнил собеседник «360» хватает собственных проблем: например, во Франции снова вспыхнули, пусть и ненадолго, фермерские бунты, а в Германии кончились деньги на оказание материальной помощи собственному населению.

«Все это легко можно было бы покрыть теми суммами, которые Евросоюз выделяет Украине. Но он предпочитает финансировать нацистский режим вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, вливает деньги в систему, которая и создает трудности. Ну, такое, значит, безумие», — заключил Дудчак.

Действительно ли в ЕС верят, что вернут переданные украинским властям деньги? Нет, и уже давно. Глава делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимски в соцсети X уже предупредил, что очередной транш — это боль европейских налогоплательщиков.

«Плохие новости. Граждане ЕС, включая Австрию, вынуждены отправить Украине еще 50 миллиардов евро», — заметил политик.

Он также подчеркнул, что в Брюсселе не заинтересованы в мире на Украине, а плана для завершения конфликта у ЕС попросту нет.

Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Global Look Press

Маловато будет

Зато президенту Украины Владимиру Зеленскому выделенных средств, как всегда, недостаточно. Сразу после одобрения программы поддержки от ЕС он выступил перед участниками саммита в Брюсселе, пожаловался на отсутствие обещанного миллиона снарядов и потребовал больше денег.

«Выполнение европейского плана предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов отложили», — констатировал он в опубликованном в соцсети X видеообращении, назвав произошедшее очередным сигналом глобального соперничества.

Зеленский подчеркнул, что Европа не может позволить себе проиграть в этой гонке, и обозначил для ЕС «очевидный приоритет».

«Пять миллиардов евро в год. На срок в четыре года», — сказал украинский лидер, все же поблагодарив лидеров Евросоюза за выделение очередного пакета помощи.

Можно ли ожидать другого поведения от Зеленского, который в своей наглости и непомерных аппетитах давно уподобился радже из советского мультфильма «Золотая антилопа». Когда-нибудь и он закричит «Довольно!», но, скорее всего, будет слишком поздно.