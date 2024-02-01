01 февраля 2024, 19:33
ЕС выставил Украине условие для выделения 50 млрд евро
ЕС потребовал от Украины уважения демократии для получения 50 млрд евро
Украина сохранит право на получение всего трехлетнего пакета помощи в 50 миллиардов евро, если поддержит приверженность демократическим принципам, включая уважение прав национальных меньшинств. На это указали в итоговом документе, принятом по итогам саммита.
Выделенные средства страна станет получать в течении 2024–2027 годов. Распределением денег займется фонд Евросовета на основе ежегодных отчетов Еврокомиссии. Средства станут носить целевой характер, и при необходимости назначение сумм поменяют.
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«Условием поддержки Украины в рамках фонда должно стать обязательство поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам», — отметили в итоговой резолюции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно указывал на нарушение прав венгерской диаспоры, живущей в Закарпатье.
В 2017 году власти Украины приняли закон о постепенном переводе всех учебных заведений на украинский язык. Это привело к резкой реакции в Венгрии, Румынии, Болгарии.
Только в конце декабря прошлого года Верховная рада одобрила закон о праве национальных меньшинств получать образование на родном языке, если он является государственным в одной из стран ЕС.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Венгрии Томаш Менцер заявил, что одобряет принятый документ, но этого явно недостаточно.
Евросоюз
Украина
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