Мир 31 января 2024, 10:05 Назван объем боеприпасов, который ЕС сможет предоставить Киеву к марту Bloomberg: ЕС сможет предоставить Киеву к марту только 600 тысяч снарядов U.S. Department of Defense

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Европейские страны не смогут выполнить обещание по передаче Украине миллиона боеприпасов к марту 2024 года. К этому моменту Европа будет располагать только около 600 тысячами снарядов. Об этом сообщило западное агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным Reuters, в 2023 году инициатива Еврокомиссии по выпуску боеприпасов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести около 60 тысяч снарядов.

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При этом лидеры пяти стран, в том числе Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов заявили, что на этом фоне Украину ждут серьезные проблемы.

«Поэтому мы должны настаивать на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов на Украину», — говорится в коллективном письме, подписанном Олафом Шольцем, Метте Фредериксеном и другими премьерами указанных выше стран.

Европейские политики призвали увеличить мощности оборонно-промышленного комплекса стран блока. Они подчеркнули, что Украину нужно обеспечить не только снарядами и дронами, но и гаубицами, средствами ПВО.