Мир 01 февраля 2024, 14:07 ЕС договорился о выделении Украине помощи на 50 млрд евро Лидеры ЕС согласовали выделение Украине макрофинансовой помощи на 50 млрд евро РИА «Новости»

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Украина получит от Евросоюза макрофинансовую помощь на 50 миллиардов евро. Решение о выделении средств приняли лидеры ЕС на саммите в Брюсселе. Информацию об этом опубликовала в соцсети X представитель пресс-службы Евросовета, сообщило РИА «Новости».

«Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС», — указала она, подчеркнув, что ЕС сохраняет «лидерство и ответственность» в поддержке республики.

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Представитель пресс-службы выразила уверенность, что принятое решение обеспечит «устойчивое, долгосрочное и предсказуемое» финансирование Украины.

Выделению денег ранее препятствовали власти Венгрии. Однако, по данным Financial Times, в Брюсселе нашли способ надавить на страну, пригрозив, что на саммите публично заявят о неконструктивной линии премьера Виктора Орбана и не разморозят для Венгрии деньги из европейских фондов.