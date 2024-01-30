Мир 30 января 2024, 17:54 Деньги на поддержку населения закончились в Германии Представитель кабмина ФРГ Шнайдер: у Германии не осталось денег на субсидии Global Look Press

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В бюджете Германии закончились деньги на оказание материальной помощи населению. Об этом в эфире телеканала ARD сообщил уполномоченный правительства ФРГ по делам востока страны Карстен Шнайдер.

«Если говорить о финансовом положении честно, то у нас просто не осталось финансов. Правительство потратило около 800 миллиардов евро на субсидии для компенсации роста цен на электричество и газ, а также выделение средств во время пандемии. На дальнейшую поддержку у нас нет денег», — сказал он.

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Шнайдер добавил, что в настоящее время невозможны инвестиции в будущее, потому что у государства есть внешние долги, а немцам придется «вернуть деньги» в казну через налоги.

Глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер отмечал, что нынешнее состояние экономики можно сравнить с уставшим человеком после короткой ночи. ВВП Германии в 2023 году сократился на 0,3% к показателям годом ранее. Инфляция установилась на отметке около 6%, тогда как цены в потребительском секторе сильно выросли.