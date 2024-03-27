Мир 27 марта 2024, 16:24 «Вилаят Хорасан». История самой жестокой группировки ИГИЛ Самой кровавой атакой «Вилаят Хорасан» стал взрыв в аэропорту Кабула в 2021 году Сторонники «Исламского джихада»*. Фото: Wissam Nassar / Global Look Press

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«Вилаят Хорасан»* считают самым опасным отрядом ИГИЛ*. Есть вероятность, что именно эта группировка спланировала нападение на Crocus City Hall в Красногорске и нашла исполнителей. Боевики на редкость жестоки и не жалеют ни чужих, ни своих жизней, а их самой кровавой атакой стал взрыв в аэропорту Кабула в 2021 году.

Теракт в Красногорске: след исламских боевиков

Западные аналитики утверждают, что за терактом в Crocus City Hall стоит «Вилаят Хорасан»* — одна из самых жестоких группировок ИГИЛ*. Якобы после вынужденного затишья боевики попытались доказать, что еще способны устраивать международные акции. Пока все это лишь предположения, и разбираться с ними предстоит следствию.

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Однако есть и факты: накануне нового, 2024 года киргизские спецслужбы предотвратили атаку на церковь и взрыв возле новогодней елки в Джалал-Абаде. Преступниками оказались два 16-летних подростка. Их через интернет завербовали в «Вилаят Хорасан»* и дали указание, как и где совершить теракт.

Совсем недавно, в начале марта, ФСБ России обезвредила боевиков «Вилаят Хорасан»* в Калужской области. Они собирались напасть на прихожан одной из московских синагог. При задержании подозреваемые яростно отстреливались, в результате силовики ликвидировали их.

История «Вилаят Хорасан»*

«Вилаят Хорасан»* сформировалась в Афганистане в середине 2014-го — начале 2015 года. По данным Центра стратегических и международных исследований США, это произошло из-за внутреннего раскола пакистанской ветви «Талибана»* — «Техрик-и-Талибан Пакистан»* и «Аль-Каиды»*.

«Хорасан» на персидском означает «Страна восходящего солнца» — это историческая область, включавшая в себя части нынешних Афганистана, Ирана, Пакистана и ряда стран Центральной Азии. «Вилаятами» в ИГИЛ* называют административные единицы «будущего» Всемирного халифата.

Боевики «Вилаят Хорасан»* быстро получили славу жесточайших головорезов. Американские аналитики из Международного научного центра имени Вудро Вильсона считают группировку самым активным, мощным и опасным региональным филиалом «Исламского государства»*.

Stefan Klein / imageBROKER.com / Global Look Press

Теракты «Вилаят Хорасан»*

Группировка «Вилаят Хорасан»* причастна более чем к 30 терактам. Ее боевики нападали на этические меньшинства, часто атаковали гражданские объекты в Афганистане и Пакистане, убивали политиков и государственных служащих. Самой кровавой в их «послужном списке» стала бойня в аэропорту Кабула в 2021 году.

Когда к власти в Афганистане пришли талибы, Кабульский международный аэропорт остался единственным местом, откуда можно было покинуть страну. Неудивительно, что вокруг и даже на взлетной полосе постоянно толпилось множество людей. Они устраивали давку, стараясь пробраться поближе к самолетам.

Этим воспользовался 28-летний Абдул-Рахман Логари. Ближе к вечеру 26 августа он, как заявили потом знакомые, «проник через барьеры безопасности, установленные крестоносцами и отступниками, вокруг аэропорта Кабула», затесался к американским военным, переводчикам и другим служащим. И привел в действие свой пояс смертника.

Террорист-смертник, взорвавший себя в аэропорту Кабула / Викимедиа

После взрыва началась паника, ворота аэропорта закрыли, а перепуганные американские военные стали палить по толпе безоружных мирных людей. Позже официальные лица Пентагона пробовали оправдаться, что это был ответный огонь. Но в конце концов признали «возможную ответственность США за некоторые смерти».

Так, общими усилиями американцев и смертника теракт унес жизни 183 человек, включая самого террориста. Погибли 11 морских пехотинцев, сержант и санитар ВМФ США, два местных журналиста и множество афганцев, которым не удалось увернуться от пуль или осколков бомбы. Ранения получили более 150 человек.

Американские военные отправляют домой тела погибших сослуживцев, Кабул, Афганистан, 27 августа 2021 года. Фото: U.S. Marines / Global Look Press

Американцы знали о теракте

Атака на Кабульский аэропорт и близко не была неожиданной. Еще 16 августа Пентагон предупредил конгресс о возможном теракте.

Президент США Джо Байден тоже получил многочисленные сообщения о скором нападении и 22 августа заявил, что чем дольше американские войска остаются в Афганистане, тем больше угроза для них.

Мало того, буквально за несколько часов до нападения американские дипломаты в Кабуле попросили своих граждан покинуть аэропорт из-за угроз безопасности. Также предупреждения соотечественникам в Афганистане разослали посольства Великобритании и Австралии.

Британские и американские военные уже точно знали, куда боевики нанесут удар. В день теракта младший министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи прямо заявил, что в ближайшие часы случится атака на аэропорт Кабула. Госдеп США также приказал американцам покинуть опасный объект. Однако никто ничего не сделал для того, чтобы предотвратить трагедию.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Изображения, содержащиеся в этом тексте, опубликованы исключительно в информационных целях и имеют своей целью осуждение терроризма в любых его формах и проявлениях.