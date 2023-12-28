Мир 28 декабря 2023, 09:28 Атаку на церковь и попытку теракта возле елки предотвратили в Киргизии РИА «Новости»

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Киргизские спецслужбы предотвратили атаку на церковь и попытку теракта возле новогодней елки в Джалал-Абаде, которые намеревались совершить двое 16-летних подростков. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе госкомитета национальной безопасности страны.

Злоумышленники планировали заложить самодельную взрывчатку на центральной площади, а также напасть на Храм Успения Пресвятой Богородицы. Они действовали по указанию эмиссаров террористов из-за рубежа.

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Двух молодых людей через интернет завербовали в «Исламское Государство — Вилаят Хорасан»*. В их телефонах нашли переписки с кураторами из террористической организации, план действий и инструкции по изготовлению взрывчатки и видео с записью клятвы на верность лидеру ячейки.

Подростков поймали во время контртеррористических мероприятий. Силовики возбудили уголовное дело об акте терроризма. Теперь правоохранители ищут возможных соучастников преступления.

* Запрещенная в России террористическая группировка