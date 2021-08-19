Стало известно число погибших при беспорядках в аэропорту Кабула

При давке и стрельбе в районе аэропорта Кабула за последние дни погибли 12 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на талибов* и представителей НАТО.

По данным агентства, талибы* призвали людей покинуть аэропорт и возвратиться домой.

Движение «Талибан»* полностью захватило власть в Афганистане 15 августа, после того как боевикам без боя удалось взять под контроль Кабул. Президент стран Ашраф Гани сбежал. По его словам, он сейчас находится в ОАЭ и через какое-то время намеревается вернуться на родину.

В понедельник, 16 августа, толпа афганцев прорвалась в аэропорт Кабула и попыталась улететь из страны. Однако это удалось немногим. Часть людей погибла. Весь мир облетели кадры, как люди выпадали из летящего американского самолета.

Ситуация в стране обострилась на фоне вывода войск США. Американский президент Джо Байден заявил, что военные его страны не могут и не должны сражаться и умирать на войне, когда афганские силы не хотят сражаться сами за себя. Это выступление политика уже назвали очень слабым. Его рейтинг стал стремительно падать вниз.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.