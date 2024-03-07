Важное 07 марта 2024, 14:34 Террористов «Вилаят Хорасан» ликвидировали под Калугой ФСБ раскрыла террористическую ячейку «Вилаят Хорасан» в Калужской области

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Федеральная служба безопасности пресекла на территории Калужской области деятельность ячейки запрещенной международной террористической организации «Вилаят Хорасан»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Члены ячейки готовили теракт в одном из еврейских учреждений Москвы. Преступники попали в поле зрения органов безопасности, когда собирали данные об объекте. Правоохранители выяснили, что вооруженные боевики собирались напасть на прихожан синагоги.

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«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Специалисты изъяли оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывчатки из дома, где жили радикалы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Карелии. Правоохранители обезвредили гражданина Белоруссии, который хотел взорвать административное здание в городе Олонец.

* Запрещенная в России террористическая организация