07 марта 2024, 14:34
Террористов «Вилаят Хорасан» ликвидировали под Калугой
ФСБ раскрыла террористическую ячейку «Вилаят Хорасан» в Калужской области
Федеральная служба безопасности пресекла на территории Калужской области деятельность ячейки запрещенной международной террористической организации «Вилаят Хорасан»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Члены ячейки готовили теракт в одном из еврейских учреждений Москвы. Преступники попали в поле зрения органов безопасности, когда собирали данные об объекте. Правоохранители выяснили, что вооруженные боевики собирались напасть на прихожан синагоги.
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«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Специалисты изъяли оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывчатки из дома, где жили радикалы.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Карелии. Правоохранители обезвредили гражданина Белоруссии, который хотел взорвать административное здание в городе Олонец.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Россия
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