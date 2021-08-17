Несколько тысяч жителей пошли на новый штурм аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула окружила толпа в несколько тысяч человек, которые пытаются пройти на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из захваченной талибами* страны. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На кадрах видно, что несколько человек смогли забраться на высокий забор, окружающий воздушную гавань.

Корреспондент агентства сообщил, что по людям открыли стрельбу талибы* и американцы, контролирующие работу аэропорта.

По данным СМИ, «Талибан»* объявил о полной остановке всех вылетов из аэропорта Кабула. Боевики взяли воздушную гавань в окружение. Для разгона толпы они начали стрелять в воздух.

Пока аэропорт принимает самолеты из разных стран мира для вывоза дипломатов и сотрудников посольств. На некоторые борта берут местных жителей. Журналисты со ссылкой на источники в службе безопасности аэропорта сообщили, что полное открытие воздушной гавани произойдет в субботу, 21 августа.

В минувшие воскресенье и понедельник в аэропорту столицы Афганистана был настоящий коллапс. Несколько тысяч человек пытались покинуть страну после захвата власти сторонниками радикального движения «Талибан»*. Жертвами давки и стрельбы стали семь человек.

Несколько людей погибли при попытке улететь в грузовых отсеках военных самолетов, а также уцепившись за шасси.

Кроме простых жителей из Афганистана бежали чиновники и военные правительственных войск. Все они опасаются мести членов «Талибана»*, против которых боролись много лет. Организация пообещала амнистию своим противникам.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.