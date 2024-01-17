Мир 17 января 2024, 16:10 «Авантюра чистой воды». Украинцев попросят собирать FPV-дроны за свой счет Военный эксперт Дандыкин: в создании FPV-дронов Украине активно помогает Запад FPV-дрон из Германии. Фото: Jan Woitas / Global Look Press

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Украинцев захотели подписать на сборку дронов на дому с покупкой комплектующих за свой счет. Идею бессовестно украли у основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна, однако едва ли найдутся охотники воплощать ее в жизнь: слишком много воровства уже было на ниве помощи ВСУ.

Украинцев научат собирать дроны

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров анонсировал инициативу «Народный дрон». Украинцам предложили с помощью инженерного курса в Zoom собирать на дому семидюймовые FPV-беспилотники. В ближайших планах передать ВСУ миллион таких самоделок.

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Разумеется, есть нюанс: хотя сам обучающий курс бесплатный, инструменты и детали для производства дронов украинцам придется покупать самостоятельно и за свои деньги. После сборки БПЛА нужно отправить инструкторам, которые проверят беспилотник и решат, можно ли их передавать военным.

Экс-депутат Игорь Луценко заявил, что создание миллиона FPV-дронов — вполне реальная задача, но этого недостаточно. От народа нужно получать хотя бы два-три миллиона БПЛА в год. Бывший парламентарий явно знает, что говорит: в 2016 году он прославился тем, что запустил квадрокоптер на заседании Верховной рады.

Что такое FPV-дроны и зачем они нужны

Аббревиатура FPV расшифровывается как first person view, то есть «вид от первого лица». Оператор дрона управляет им с помощью картинки, которую транслирует беспилотник на монитор или в специальные очки. Также на экран выводятся данные о расстоянии от места старта, высоте, направлении, скорости, уровне заряда батареи.

Конструкция FPV-дронов довольно простая: рама, электроника, моторы и гироскоп. За счет таких беспилотников можно делать высококачественные аэрофотосъемку и видеозаписи. БПЛА подходят для соревнований в гонках и филигранности выполнения различных фигур пилотажа.

Спасатели тоже ценят маленькие маневренные аппараты: они помогают быстро осмотреть большую территорию и найти пропавших людей. Еще дроны помогают в охране территории, обследовании линий электропередач, трубопроводов, мостов и другой инфраструктуры. Могут мониторить состояние почвы и сельскохозяйственных культур.

Так как FPV-беспилотники устойчивы к воздействию средств РЭБ, им нашлось место и в армии: аппараты оснащают специальными средствами для подвеса боеприпасов и направляют в сторону противника. А неприятельскими БПЛА такого типа уничтожают с помощью автоматических купольных комплексов подавления FPV-дронов «Сания».

Нельзя недооценивать помощь Запада

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «360», что FPV-дроны — большая проблема, которая приносит много неприятностей. Специалисты стараются ее решить, в том числе разрабатывают специальный антидроновый комплекс «Серп».

FPV-дроны в какой-то степени компенсирует недостатки снарядов у противника. У нас есть проблемы на Херсонском направлении и не только. Такие беспилотники охотятся даже за нашими одиночными бойцами. Запад помогает Украине не только готовить операторов БПЛА, но и большими поставками дешевых деталей. Василий Дандыкин

По словам эксперта, инициатива собирать «на коленке» беспилотники сильно напоминает идею Мао Цзэдуна строить во всех дворах доменные печи, чтобы добывать металл. Правда, ничего хорошего из этого не получилось: китайцам понадобилось несколько лет, чтобы понять неэффективность «малой металлургии».

«Так что украинская программа „Народный дрон“ во многом пропагандистская. С учетом того, что сейчас на линии соприкосновения инициатива у нас, Украина в рамках гибридной войны будет показывать, как где-то тетя Маня одной рукой варит борщ, а другой — собирает дрон», — предположил Дандыкин.

Он добавил, что нельзя недооценивать помощь Запада — это очевидная проблема, которую надо решать. Особенно учитывая, что с FPV-дронами трудно справляться существующими средствами радиоэлектронной борьбы. Хотя и на них находится управа.

Украину поразили «Ланцеты»

Украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник вспомнил, что летом 2021 года Владимир Зеленский обещал за три года посадить миллиард деревьев. Однако программа сдулась в первые же месяцы после объявления.

Предполагаю, с этого миллиарда деревьев, которые однажды посадят, будут делать фанеру, а из нее уже мастерить вот эти беспилотники. А если серьезно, то все, кому нужно, поняли: цель произвести миллион FPV-дронов — это уже производственное событие. То есть пахнет бюджетными деньгами. Владимир Олейник

Многие украинцы были шокированы, когда Россия показала, как собирают БПЛА «Ланцет», — впечатлили масштабы производства, конвейерная сборка и так далее, отметил политик. Понятно, что украинское Минцифры на это тоже отреагировало, но со своим колоритом: инициативой кустарного производства беспилотники.

«Они рассчитывают на идиотов, которые будут покупать за свои деньги комплектующие, собирать FPV-дроны и передавать в армии. Однако таких волонтеров на Украине все меньше и меньше. Почему? Потому что на фоне того, что люди собирали, они видели масштабы хищений», — пояснил Олейник.

Шоу «95 квартал»

Политик уточнил, что Счетная палата Украины официально объявила в прошлом году о хищении 40 миллиардов гривен из бюджета Министерства обороны. Истинные масштабы воровства наверняка скрыли, но речь, скорее всего, идет о суммах в пять, а то и 10 раз больше объявленных.

Новый украинский министр обороны Рустем Умеров, чтобы показать, что он начал свою деятельность с решительной борьбы с коррупцией, заявил, что за четыре месяца его ведомство выявило хищений на девять миллиардов. Но люди думают: подождите, а «где деньги, Зин»? А где те деньги, которые передавал Запад? Владимир Олейник

Инициатива «Народный дрон» — авантюра чистой воды. Объемы производства подобных БПЛА нельзя зафиксировать, ведь это не обычное, а кустарное производство. Кроме того, чтобы FPV-дроны могли нести какую-то боевую нагрузку, им необходимы специальные приспособления, специальные боевые снаряды нужного веса. А их нет.

«Словом, больше всего эта идея с дронами походит на очередную серию шоу „95-й квартал“. Похоже, общество просто готовят к тому, что потихоньку придется воевать за свои. Я бы, например, скорее всего, поддержал инициативу изготовить дома миллион лопат, которыми предлагал воевать министр иностранных дел Дмитрий Кулеба», — заключил Олейник.