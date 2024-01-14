Спецоперация 14 января 2024, 07:33 ВС России начали применять комплексы подавления FPV-дронов «Сания» на танках Пресс-служба Минобороны

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На российский танках в зоне СВО начали применять автоматические купольные комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

В оборонном ведомстве пояснили, что обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или их большого количества на расстоянии в пределах полутора километров. Подавление совершается на расстоянии до километра, причем возможно даже при движении танка.

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После боевой работы танкисты возвращаются в пункты временной дислокации, чтобы обслужить вооружение, пополнить боекомплект и дозаправиться.

В Минобороны рассказали, как своевременная работа разведки помогла вскрыть позиции ВСУ у Первомайского. Командование решило ликвидировать противника с применением танков с закрытых огневых позиций. Боевую задачу выполнял экипаж танка Т-80БВМ. Корректировка стрельбы в реальном времени с помощью малых разведывательных дронов помогла оперативно уничтожить огневые позиции украинских боевиков. Противник потерял более 10 человек убитыми и ранеными.