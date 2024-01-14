Мир 14 января 2024, 02:12 Украинцев призвали собирать дроны для ВСУ в домашних условиях Unsplash

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Глава Минцифры Украины Михаил Федоров призвал жителей страны собирать дроны для ВСУ в домашних условиях. Заявление министра опубликовало украинское агентство УНИАН.

Федоров подчеркнул, что любой желающий может пройти бесплатное обучение и заняться производством БПЛА. Министр заявил о программе «Народный дрон», участники которой собирают 7-дюймовые FPV-дроны. Подобные беспилотники позволяют бойцам в реальном времени следить за отдаленными районами, однако аналитики отмечали, что Россия имеет возможностью полностью их подавить.

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Глава Минцифры отметил, что помощь украинцев нужна ВСУ, так как компании пока не справляются с растущими запросами армии. Федоров напомнил, что власти за последний год радикально изменили правила производства дронов, значительно упростив их создание.

Несмотря на все усилия, Украине не удается даже приблизиться к России по мощности беспилотников. Ранее разведчик ВСУ заявил, что российские войска обладают «армией дронов». Постоянная работа БПЛА не позволяет боевикам выходить из укрытий.