16 января 2024, 04:25
«Будут сражаться лопатами». Украинские власти заявили о готовности отправить в бой безоружных солдат
Кулеба: если у украинских солдат закончится оружие, они будут сражаться лопатами
Если у солдат ВСУ закончится оружие, они будут сражаться лопатами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News.
«Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование», — заявил дипломат.
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Ранее Дмитрий Кулеба признался, что у Украины нет запасного плана на случай прекращения помощи от Европейского союза. Глава МИД призвал страны Запада активнее помогать Украине, пригрозив, что иначе придется оказывать поддержку в «экстремальных обстоятельствах».
На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину вооружения и военной техники, так как у властей закончились бюджетные средства на эти программы.
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