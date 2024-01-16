Мир 16 января 2024, 04:25 «Будут сражаться лопатами». Украинские власти заявили о готовности отправить в бой безоружных солдат Кулеба: если у украинских солдат закончится оружие, они будут сражаться лопатами РИА «Новости»

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Если у солдат ВСУ закончится оружие, они будут сражаться лопатами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News.

«Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование», — заявил дипломат.

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Ранее Дмитрий Кулеба признался, что у Украины нет запасного плана на случай прекращения помощи от Европейского союза. Глава МИД призвал страны Запада активнее помогать Украине, пригрозив, что иначе придется оказывать поддержку в «экстремальных обстоятельствах».

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину вооружения и военной техники, так как у властей закончились бюджетные средства на эти программы.