Технологии 29 декабря 2023, 08:32 Полковник назвал главную особенность российского антидронового комплекса «Серп» Полковник Кошкин: антидроновый комплекс «Серп» может бороться с роем БПЛА Unsplash

Читать 360tv в

В России разрабатывают антидроновый комплекс «Серп». Его главная особенность — способность бороться с роем беспилотников. Об этом Lenta.ru рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

По его словам, в систему встроены функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия небольшим дронам.

Реклама

«Он может работать как на одну цель, так и против роя дронов, потому что сегодня стреляют „пакетами“ дронов, и порой очень сложно определить все цели», — подчеркнул Кошкин.

«Серп» также может подавлять FPV-дроны благодаря алгоритмам цифровой обработки систем обнаружения. При этом разработчики сократили вероятность ложных срабатываний и пропусков. Комплекс автоматически подавляет дроны в районе пяти километров при прямой видимости, добавил Кошкин.

Ростех нарастил выпуск боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня в 50 раз. Производство легкой бронетехники и бронемашин выросло в 5,5 раза, а танков — в семь раз.