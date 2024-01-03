Мир 03 января 2024, 22:12 Экс-депутат Рады заявил о повреждении мастерской по сборке дронов Взрывы повредили мастерскую по созданию дронов на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мастерская, где украинские специалисты создавали и модернизировали беспилотные аппараты, получила повреждения из-за взрывов. Об этом в социальной сети Facebook*написал бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко.

Сейчас Луценко находится в рядах ВСУ. По его словам, недавние взрывы повредили территорию, где производились дроны, и склады, где шили одежду бренда М-Тас для украинских военных.

Реклама

В мастерской, по словам бывшего депутаты, инженеры разрабатывали «новые решения» в сфере беспилотников, ремонтировали, улучшали и модернизировали их. Где именно находились производственные мощности, Луценко не уточнил.

По данным Минобороны России, российские войска поразили украинский военно-промышленный комплекс в Киеве и области. В одном из предприятия находилось производство ракет.

Появилось видео работы гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая поразила объект в Киеве. Ракета российского производства выглядит как столб огня, и увидеть ее на ролике можно в замедленном режиме.

* Facebook принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.