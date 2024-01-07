Мир 07 января 2024, 07:24 Трамп заявил, что Байден может уничтожить США до президентских выборов Трамп: Байден может развязать третью мировую войну до выборов Джо Байден / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Джо Байден ведет опасную политику, которая может спровоцировать начало третьей мировой войны и уничтожить США. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Айове. Его слова привело РИА «Новости».

«Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам», — заявил кандидат в президенты.

Реклама

По мнению Трампа, он бы никогда не допустил украинского кризиса и ближневосточного конфликта, а также удержал ситуацию на Корейском полуострове под контролем. Политик подчеркнул, что для этого нужно «ладить с людьми».

«Им не нравилось, что я поладил с Путиным», — пояснил Трамп.

Представитель Республиканской партии США отметил, что только он в состоянии спасти Америку от той пропасти, в которую она вот-вот сорвется.

В Великобритании всерьез начали рассматривать возможность победы Трампа на выборах. МИД страны собирает секретное досье на него.