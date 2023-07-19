19 июля 2023, 08:48
Трамп рассказал, как прекратить украинский конфликт в течение суток
Экс-президент США Трамп: я бы склонил Россию и Украину к урегулированию конфликта за сутки
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сумел бы «склонить» Украину и Россию к урегулированию конфликта. В эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что хорошо знаком с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, поэтому смог бы договориться о прекращении кризиса в течение 24 часов.
Бывший американский лидер ответил на вопросы избирателей. У него поинтересовались, что делать с урегулированием украинского конфликта.
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«Как вы знаете, я отлично лажу с [президентом России Владимиром] Путиным. Я бы сказал ему, что нужно договариваться. Я бы сказал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, что нужно договариваться», — ответил Дональд Трамп.
Он добавил, что пообещал бы одному из них «кучу денег», а другому сказал бы, «что они денег не получат». По мнению Трампа, так он смог бы добиться урегулирования конфликта в течение 24 часов.
Ранее он неоднократно выступал с подобными заявлениями. Он признавался, что в случае избрания на должность президента США попросит Владимира Зеленского заключить с Россией соглашение.
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