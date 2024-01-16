Эксклюзив 16 января 2024, 17:33 Столкновение парадоксов. Катится ли Ближний Восток к мировой войне? Политсоветник Маркелов: Россия грамотнее всех ведет себя на Ближнем Востоке Global Look Press

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Йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» кошмарят американские и израильские корабли в Красном море, на египетско-израильской границе идут перестрелки, сектор Газа продолжают ровнять с землей, а Иран наносит удары по Ираку не то, чтобы добраться до баз США, не то в целях «защиты суверенитета и безопасности». Конфликт крутится вокруг застарелых кровных обид и нефти. В это время в России задаются логичным вопросом: если это не мировая война, то что?

Минус Первая и Последняя

В числе первых об опасном потенциале ближневосточного замеса высказалась Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале она заявила, что мировую войну ждать следует именно оттуда. Причем в нумерации мировых войн главред RT засомневалась.

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По ее мнению, до двух официальных глобальных войн Россия поучаствовала не только в «нулевой мировой» Крымской войне, но и в Семилетней. Получается, «минус Первой мировой».

«Мы участвовали в обеих, кстати. Одну проиграли, в другой взяли Берлин. А за этой мы будем просто наблюдать. И слава Богу», — написала Симоньян.

Стоит ли масштабный, но отчасти вечный конфликт на Ближнем Востоке, вспыхивающий из тлеющих угольков развалин прошлых столкновений, считать мировой войной? Или мировая война (неважно, какая по счету, ведь, скорее всего, она рискует стать Последней), на самом деле уже идет — в разных уголках мира, под разными флагами и предлогами, иногда на разных уровнях?

Анатомия кошмара

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов рассказал, в какой момент война становится по-настоящему мировой.

По его словам, государства можно условно поделить на три категории: «большая пятерка», второй эшелон и страны третьего порядка.

Очевидно, что участие России, США, Китая, Индии и условного коллективного Запада (ФРГ, или на худой конец Франции, или Великобритании) с противоположных сторон уже присваивает конфликту статус мирового. Но развязать глобальную войну можно и без них.

«Групповое участие стран второй категории (несколько стран Евросоюза либо несколько стран Латинской Америки) позиционирует конфликт как мировой. Третья группа стран — это те, которые между собой могут сколько угодно делать „пиф-паф“, но мировым конфликтом такое никогда не назовешь», — пояснил эксперт.

Не хочу и не буду

Исходные условия делают ближневосточное обострение более похожим на крупный, но все-таки локальный, конфликт. Сергей Маркелов подчеркнул, что главный поджигатель региона — Соединенные Штаты — ведет себя в этом случае довольно непривычно.

«Для американцев сейчас, как ни странно, особенно в условиях приближающихся президентских выборов, участие в войне в любом виде, даже в форме „солдат куда-то побежал и стрельнул“, удары по Йемену — головная боль. Они до ноября, до стабилизации, до появления начальника, все будут делать с неохотой, по минимуму», — заявил политсоветник.

Именно поэтому США, которым хватило бы снарядов и для одиночного выпада, на скорую руку сколотили коалицию для бомбежки Йемена — чтобы размазать агрессию и ответственность по нескольким государствам, заверил собеседник «360». Даже поддержка Израиля в его безудержном желании стереть с лица земли сектор Газа сейчас Вашингтону в тягость.

Global Look Press

Маркелов пришел к выводу, что и другие крупные, довольно активные игроки в регионе действуют через «не хочу».

«Происходит удивительная вещь: все хотят в конфликте победить, но никто не хочет в нем участвовать. Иран, например, очень хочет начистить морду американцам, но делает все через три колена, через тайные переговоры, через тайные ходы, чтобы прямого участия никто не доказал», — напомнил эксперт.

На этом фоне положение России становится критически важным.

Не жандарм, но арбитр

Дипломатия, которая давно не работает у США, по мнению Маркелова, исправно служит на Ближнем Востоке интересам России. И заодно всего мира.

«Мы ни с кем не переругались в этом конфликте: ни с израильской стороной не обрушили контакты, ни с Ираном, Сирия нас слушает, Йемен нас слушает. Это проверяется объективной реальностью: хуситы на каждом шагу объявляют, что суда дружественных стран они трогать не будут. Да, случайно пульнули то ли в наш корабль, то ли казахстанский, извинившись тысячу раз, испугавшись, вдруг мы обижены», — описал ситуацию эксперт.

Global Look Press

Маркелов подчеркнул, что место России в ближневосточном конфликте соответствует ее статусу сверхдержавы.

«Мы ведем переговоры и с „Хезболлой“, и с „Талибаном“*, отчего имеем соответственные политические „ништяки“. То есть, если ближневосточный коллективный разум вдруг решит атаковать США, первыми узнаем об этом мы. А как максимум — с нами еще посоветуются, и ответ наш будет им важен», — заключил эксперт.

*«Талибан» — запрещенное в России террористическое движение.