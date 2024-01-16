Мир 16 января 2024, 07:24 Победу Трампа на праймериз кокусов в Айове поприветствовали в конгрессе США Спикер палаты представителей Джонсон приветствовал победу Трампа в Айове РИА «Новости»

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Победа бизнесмена Дональда Трампа в предварительном внутрипартийном голосовании кокусов Республиканской партии в штате Айова сплотит ее членов и приведет к победе на выборах президента США. Председатель палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил об этом CNN.

«Его решающая и историческая победа сегодня вечером должна приблизить нашу партию к объединению, чтобы мы могли добиться окончательной победы в ноябре», — заявил он.

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Праймериз в Айове прошли 15 января. По итогам подсчета 34% голосов партийных собраний лидировал Дональд Трамп, получивший 51,9% голосов однопартийцев. За второе место боролись губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, набравшие около 20%.

Дональд Трамп уже выступил из своего предвыборного штаба в Де-Мойне. Он поблагодарил «великих людей Айовы» и призвал всю страну объединиться, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов.

В своей предвыборной кампании бизнесмен-республиканец предупреждал о риске Третьей мировой войны, критиковал действующего президента Джо Байдена и обещал депортацию мигрантов. Он лестно отзывался о лидерах России и Китая.