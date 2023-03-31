Эксклюзив 31 марта 2023, 13:26 Торг за допуск в НАТО. Швецию прогнут, а Эрдоган — в выигрыше Политолог Мезюхо: Запад заставит Швецию выполнить условия Эрдогана за допуск в НАТО РИА «Новости»

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Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО, но по заявке Швеции пока не готов принять такое же решение. Тем не менее шведы присоединятся к альянсу — Запад заставит их принять условия Анкары, рассказал «360» председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо.

Далее — прямая речь.

Финляндия и Швеция наверняка войдут в НАТО

Хотя Финляндия ранее заявляла, что не станет вступать в НАТО без Швеции, она наверняка станет членом альянса. Следом за ней примут и шведов — их союзники заставят выполнить все условия Турции, чтобы страна вошла в военно-политический блок.

Членство в НАТО Финляндии и Швеции — давно решенный вопрос. Эти государства никто не спрашивал, хотят ли они вступать в Североатлантический альянс: спущена соответствующая инструкция, и они ее выполняют.

Турция сегодня использует тему противоречий со Швецией, чтобы добиться некой самостоятельности во внешних делах. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет стоять на своем до конца, он достаточно силен, чтобы проводить такую политику.

Говоря откровенно, у Эрдогана нет возможности не голосовать за вступление этих государств в НАТО — его мнение по большому счету никто не спрашивает. Но турецкий лидер все-таки делает некоторые внешнеполитические маневры, чтобы отстоять интересы своей страны.

Поэтому скорее «прогнут» Швецию, чем Турецкую Республику. У меня нет никаких сомнений, что Эрдоган будет выгодоприобретателем во всей этой истории.

Россия готова ответить на вызов

Будущие новоиспеченные члены альянса давно не нейтральные государства. Поэтому в принципе продолжают действовать в фарватере западной политики антироссийского курса.

Членство Финляндии в Североатлантическом альянсе означает новый вызов в области безопасности для России. И не надо удивляться, что российское тактическое ядерное оружие скоро появится в Белоруссии.

Финны своим необдуманным поступком сделали все для того, чтобы их территория стала целью для российских ракет. Эта авантюра — расширение Североатлантического альянса — имеет далекоидущие последствия для всего мира и делает его еще более небезопасным.

Россия не просто будет вынуждена отвечать на новые вызовы, она уже отвечает. Если этого кто-то еще не понял, то большая ошибка — недооценивать нас в нынешних геополитических условиях.