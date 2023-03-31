Мир 31 марта 2023, 00:39 Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО Парламент Турции принял протокол о вступлении Финляндии в НАТО РИА «Новости»

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Парламент Турции одобрил законопроект о ратифицикации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование по этому вопросу провели 30 марта, сообщил ТАСС.

Во время оглашения результатов голосования вице-спикер парламента Хайдар Акар отметил, что за ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО было 276 голосов.

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У Финляндии теперь есть юридические основания для вступления в альянс. До 30 марта Турция была единственным государством НАТО, не одобрившим заявку Хельсинки на вступление в военный блок.

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал документ о вступлении страны в состав НАТО 23 марта. Этой процедурой завершились внутренние мероприятия, которые требовались для вступления страны в альянс. Церемония подписания состоялась в президентском дворце.

Швеция и Финляндия подали одновременно заявки для вступления в НАТО. Однако власти Турции заблокировали процесс рассмотрения документов после помощи скандинавских стран сторонникам Рабочей партии Курдистана, которую в стране считают террористической организацией.